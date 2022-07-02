Лисичанск полностью окружен объединенными подразделениями НМ ЛНР и ВС РФ

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Бойцами союзных войск полностью заняты последние важные стратегические высоты.

Лисичанск полностью окружен и у Вооруженных сил Украины нет никаких шансов покинуть город. Об этом в комментарии для 5-tv.ru сообщил офицер Народной Милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.

«Сегодня совместными усилиями НМ ЛНР и ВС РФ заняты последние стратегически-важные высоты, которые позволяют говорить о том, что Лисичанск находится в полном окружении. Сейчас на данный момент подразделения Вооруженных формирований Украины, которые находятся в Лисичанске. Лишены всякой возможности выйти из данного населенного пункта», — говорится в сообщении.

Как отметил в своем Telegram-каналае глава Чечни Рамзан Кадыров, прорвать плотное кольцо у украинских военных не получится. Он не исключает, что в ближайшей перспективе союзные силы приступят к полномасштабному штурму города.