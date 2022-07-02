В Латвии процитировали Путина в ответ на слова Захаровой об украинском борще

МИД Латвии цитатой «Терпи, моя красавица» ответил на слова Захаровой об украинском борще

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев

Глава МИД республики Эдгар Ринкевич вспомнил слова российского лидера в адрес Украины о необходимости «терпеть».

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич процитировал российского президента Владимира Путина, отвечая представителю МИД РФ Марии Захаровой на ее слова о внесении украинского борща в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

«Нравится — не нравится, терпи, моя красавица», — написал министр в своем Twitter.

Тем самым Ринкевич дословно повторил фразу российского лидера, сказанную им в феврале на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Москве. Слова Путина были адресованы Киеву, ими он обозначил необходимость соблюдать Минские соглашения, от которых всячески уклонялись украинские власти.

Ранее Захарова в своем Telegram-канале иронично высказалась о доходящей до маразма украинизации всего и вся, которой заразились уже не только в Незалежной, но и на Западе.

«Как я понимаю, украинизации подвержено все. Что следующее? Признание свинины „украинским национальным продуктом“?» — задалась вопросом представитель МИД.

Так Захарова отреагировала на внесение культуры приготовления украинского борща в Список нематериального наследия ЮНЕСКО, о чем стало известно накануне.

Ранее политолог Антон Бредихин в эксклюзивном интервью 5-tv.ru заявил, что внесение борща в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО в очередной раз показывается низкий статус организации.