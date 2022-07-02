Не в голосе: певица Валерия перенесла свои выступления из-за коронавируса
Певица Валерия перенесла концерты в Сочи, Краснодаре и Пятигорске из-за коронавируса
Фото: www.globallookpress.com / Elena Mayorova
Обычно, Валерия живет в бешеном ритме. В частности, недавно она посещала модельера Валентина Юдашкина. Ее комбинированный наряд из черного мини-платья и жакета был чрезвычайно удивительным.
Перенесла концерты на юге России певица Валерия. Об этом звезда сообщила подписчикам в социальных сетях.
«Недавно свалилась с ковидом, кстати уже во второй раз, переболела, казалось бы, легко, но осложнения избежать все равно не удалось. Общее самочувствие хорошее — живу, работаю, снимаюсь, но сильнейшая заложенность в груди и кашель не позволяют мне полноценно петь», — написала она.
Кроме того, Валерия отметила, что никогда не использовала фонограмму в своих сольных выступлениях и не собирается отступать от своих принципов в этот раз.
Решение Народной артистки России поддержали ее фанаты, а также коллеги по цеху Ирина Безрукова и Саша Савельева, пишет Газета.ру.
Обычно, Валерия живет в бешеном ритме. В частности, недавно она посещала модельера Валентина Юдашкина. Ее комбинированный наряд из черного мини-платья и жакета был чрезвычайно удивительным.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что певица Валерия упала на сцене, разбив коленки.