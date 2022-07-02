Не в голосе: певица Валерия перенесла свои выступления из-за коронавируса

Фото: www.globallookpress.com / Elena Mayorova

Обычно, Валерия живет в бешеном ритме. В частности, недавно она посещала модельера Валентина Юдашкина. Ее комбинированный наряд из черного мини-платья и жакета был чрезвычайно удивительным.

Перенесла концерты на юге России певица Валерия. Об этом звезда сообщила подписчикам в социальных сетях.

«Недавно свалилась с ковидом, кстати уже во второй раз, переболела, казалось бы, легко, но осложнения избежать все равно не удалось. Общее самочувствие хорошее — живу, работаю, снимаюсь, но сильнейшая заложенность в груди и кашель не позволяют мне полноценно петь», — написала она.

Кроме того, Валерия отметила, что никогда не использовала фонограмму в своих сольных выступлениях и не собирается отступать от своих принципов в этот раз.

Решение Народной артистки России поддержали ее фанаты, а также коллеги по цеху Ирина Безрукова и Саша Савельева, пишет Газета.ру.

Обычно, Валерия живет в бешеном ритме. В частности, недавно она посещала модельера Валентина Юдашкина. Ее комбинированный наряд из черного мини-платья и жакета был чрезвычайно удивительным.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что певица Валерия упала на сцене, разбив коленки.