«Возвращаемся к корням»: Собчак снова уедет из России

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

Селебрити активно планирует «расслабленный семейный отдых».

Телеведущая Ксения Собчак снова объявила о планах уехать из России. Несмотря на то, что после начала спецоперации светская львица провела много времени в Израиле, ее снова потянуло за рубеж. На этот раз выбор сделан в пользу Турции. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram*.

«Лично у меня Турция много лет ассоциировалась с моими первыми поездками на отдых: начало нулевых, Анталия, All Inclusive — ну вы поняли. Но в Турции уже давно все изменилось: классные отели, сервис очень крутого уровня, идеально для расслабленного семейного отдыха с детьми», — считает телеведущая.

Она добавила, что является фанатом красивых строений, которые можно увидеть на южном побережье Эгейского моря. Судя по всему, именно там звезда и проведет свои турецкие каникулы.

«Поэтому в этом году „возвращаемся к корням“ — едем в Турцию», — написала журналист.

Правда, не все разделили ее мнение по поводу курорта. У кого-то он ассоциируется с давно прошедшим этапом жизни. А кто-то считает, что не всем берег турецкий по карману.

«Отдых в Турции ассоциируется с давно прошедшим этапом в жизни. Время такое сложное для всех. Находясь в таком красивенном месте, я все время что-то решаю, продумываю, работаю. Это лето явно не для отдыха. Не время…»;

«Кто-то в Турцию едет, а кто-то на карьер в Дзержинку… Ксюха, надо ближе к народу быть, как Кириенко, вчера приехал к простым работягам и волонтерам, чтоб поддержать, а вы когда так просто без денег приезжали кого-то поддержать?» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кунцевский суд Москвы отклонил коллективный иск девяти истцов к журналистке Ксении Собчак из-за ее интервью с блогером и создательницей «Марафона желаний» Еленой Блиновской.

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