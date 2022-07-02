Самые яркие новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Российские войска почти замкнули кольцо вокруг Лисичанска

Алексей Хитров 34

Российским военным осталось шесть километров до полного окружения Лисичанска

Российские войска почти замкнули кольцо вокруг Лисичанска

Фото: Минобороны РФ

До полного окружения города осталось взять под контроль один населенный пункт.

Российские войска заняли населенный пункт Золотаревка и готовятся взять под контроль Белогоровку, расположенную в шести километрах. После этого Лисичанск будет полностью окружен, сообщает РИА Новости.

Город остается последним рубежом на пути к полному освобождению территории Луганской народной республики (ЛНР). По данным Минобороны, за прошедшие трое суток под контроль были взяты Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, шахта Матросская, желатиновый завод и населенный пункт Тополевка.

В то же время украинские формирования в боях под Лисичанском несут большие потери. Так, за сутки в населенном пункте Верхнекаменка противник потерял более 120 человек убитыми, а в Верхнекаменском еще около 70.

Известно, что в ходе боев за Лисичанск российские военные уничтожили две диверсионно-разведывательные группы ВСУ, одна из которых была укомплектована боевиками «грузинского легиона» — тем самыми, кто пытал и убивал российских военных под Киевом в марте 2022 года.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Лисичанске находятся более двух тысяч боевиков теробороны Украины, приехавших из Львовской, Ровенской, Одесской областей и из Днепропетровска для охраны наемников.

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