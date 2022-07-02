Российские войска почти замкнули кольцо вокруг Лисичанска

Фото: Минобороны РФ

До полного окружения города осталось взять под контроль один населенный пункт.

Российские войска заняли населенный пункт Золотаревка и готовятся взять под контроль Белогоровку, расположенную в шести километрах. После этого Лисичанск будет полностью окружен, сообщает РИА Новости.

Город остается последним рубежом на пути к полному освобождению территории Луганской народной республики (ЛНР). По данным Минобороны, за прошедшие трое суток под контроль были взяты Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, шахта Матросская, желатиновый завод и населенный пункт Тополевка.

В то же время украинские формирования в боях под Лисичанском несут большие потери. Так, за сутки в населенном пункте Верхнекаменка противник потерял более 120 человек убитыми, а в Верхнекаменском еще около 70.

Известно, что в ходе боев за Лисичанск российские военные уничтожили две диверсионно-разведывательные группы ВСУ, одна из которых была укомплектована боевиками «грузинского легиона» — тем самыми, кто пытал и убивал российских военных под Киевом в марте 2022 года.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Лисичанске находятся более двух тысяч боевиков теробороны Украины, приехавших из Львовской, Ровенской, Одесской областей и из Днепропетровска для охраны наемников.