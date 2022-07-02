Может ли колоноскопия стать причиной острого панкреатита

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ulrich Zillmann; 5-tv.ru

Хирург-колопроктолог Марьяна Абрицова прокомментировала слухи о неосторожности медиков, которая привела к экстренной госпитализации бойфренда Кортни Кардашьян.

Бойфренд Кортни Кардашьян Трэвис Баркер попал в больницу с приступом панкреатита не из-за колоноскопии, заявила в эксклюзивном интервью 5-tv.ru хирург-колопроктолог Марьяна Абрицова. Врач рассказала об особенностях и причинах данного заболевания.

О госпитализации барабанщика стало известно на днях. В прессе сообщалось, что переживающая за возлюбленного звезда даже осталась с ним в палате — настолько ему было плохо, а ей страшно. Рокер, что уже не соответствует его «профессии», но вполне соответствует возрасту (43 года) внимательно следит за своим здоровьем.

Музыкант регулярно проходит обследования еще и потому что является веганом — проверяет, не возникают ли в организме дефицит витаминов и прочие нарушения. В ходе последней проверки он прошел колоноскопию, и вскоре после процедуры пришлось снова вызывать врачей. Однако вряд ли эти два факта связаны, считает Абрицова.

www.globallookpress.com / Mimmo Carriero

Как рассказала хирург, острый панкреатит — это воспаление поджелудочной железы. Если объяснять просто, не медицинским языком, проявляется оно заметным увеличением органа и соответствующим состоянием — сильной болью. Самым распространенным провокатором недуга является алкоголь. Люди, склонные к злоупотреблениям, имеют все шансы в один прекрасный день ощутить все «радости» приступа панкреатита. Особенно те, кто устраивает возлияния регулярно.

«Наиболее частой причиной развития острого панкреатита является алкогольно-алиментарная. То есть в результате потребления спиртных напитков и изменения пищевого поведения. Кроме того, панкреатит может быть билиарным — в результате травм, приема определенных лекарственных препаратов и инфекционных заболеваний. И маловероятно, что колоноскопия явилась причиной такого острого состояния в данной ситуации», — сказала доктор.

Двое суток несчастный Баркер уже провел в больнице. Подруга сердца и дочь не отходят от него ни на минуту и молятся о скором выздоровлении. А вот пресса поспешила с выводами об исследовании кишечника. Если только врач не замахивался как следует перед введением полутораметрового зонда… Тогда, конечно, и не такие последствия возможны.

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