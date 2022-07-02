Российские военные уничтожили половину бойцов трех группировок ВСУ за сутки

Фото, видео: Минобороны РФ

В боях под Лисичанском украинские формирования продолжают нести тяжелейшие потери.

За прошедшие сутки украинские войска понесли огромные потери в боях с российскими Вооруженными силами под Лисичанском. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районах населенных пунктов Верхнекаменка и Золотаревка три батальона 10-й горно-штурмовой и 72-й механизированной бригад только за сутки боев потеряли более 50% личного состава», — заявил он.

Кроме того, возле Артемовска ударом высокоточного оружия по пункту временного размещения первого батальона 30-й механизированной бригады были уничтожены до 120 украинских военнослужащих и около 15 единиц военной техники.

Также российская авиация уничтожила базу временного хранения вооружения и военной техники 10-й горно-штурмовой бригады на территории тракторного завода в Харькове. Там ликвидированы до 30 человек личного состава и десять единиц бронетанковой и автомобильной техники.

В этот же день Минобороны России опубликовало кадры боевой работы бронированных дозвуковых штурмовиков Су-25 в ходе спецоперации по защите Донбасса. Экипажи парами ударили ракетами с малых высот по замаскированным военным объектам и технике подразделений украинских националистов, полностью уничтожив их.

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