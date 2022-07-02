Скрывается от фанатов Шатунова: продюсер Тимофеев о трусости Разина

Фото: Instagram* / razin_andrei_lm/

Возможно, шоумен боится, что разъяренные поклонники звезды «Ласкового мая» начнут мстить за его смерть. Ведь это он затаскал артиста по судам.

Андрей Разин может скрываться от фанатов Юры Шатунова — такое предположение сделал музыкальный продюсер Андрей Тимофеев, который сотрудничал с шоуменом в 2020-2021 годах. Он не исключает, что поклонники покойного исполнителя «Белых роз» точат зуб на его бывшего промоутера из-за того, что он затаскал звезду по судам. В результате сердце артиста не выдержало.

«Предполагаю, что он, возможно, скрывается и боится столкнуться с негативом и хейтом вживую. Ведь сейчас поклонники настроены крайне решительно и винят Разина в том, что тот подорвал здоровье Шатунова бесконечными судами и разбирательствами за авторские права», — сказал продюсер KP.RU.

Собеседник издания полагает, что Разин может находиться сейчас не в Америке, как он во всеуслышание заявляет, а гораздо ближе к России — в Турции.

«На днях после похорон Юры Шатунова я написал Разину, спросил, почему он не прилетел. Тот прочитал и ничего не ответил. По заявлению самого Андрея, я думал, что он находится в США. Но сегодня позвонил наш общий знакомый — по его словам, продюсер живет в Турции. Он приобрел апартаменты Анталии, где, собственно, и обосновался», — отметил Тимофеев.

Он считает, что шоумен мог вполне себе позволить приехать в Россию и попрощаться с всенародным любимцем, ведь когда-то он был его подопечным в шоу-бизнесе. Но Разин, по сути, отделался постами в соцсетях.

«Я думаю, три часа на самолете до России было бы несложно пролететь, чтобы попрощаться с кумом, но, видимо, его любовь к Юре останется лишь в постах социальных сетей», — прокомментировал Тимофеев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин почтил память покойного певца Юры Шатунова только на девятый день после его смерти.

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