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Скрывается от фанатов Шатунова: продюсер Тимофеев о трусости Разина

Эльвира Михеева 90

Продюсер Тимофеев рассказал о трусости Разина перед фанатами Шатунова

Скрывается от фанатов Шатунова: продюсер Тимофеев о трусости Разина

Фото: Instagram* / razin_andrei_lm/

Тема:
Умер Юра Шатунов

Возможно, шоумен боится, что разъяренные поклонники звезды «Ласкового мая» начнут мстить за его смерть. Ведь это он затаскал артиста по судам.

Андрей Разин может скрываться от фанатов Юры Шатунова — такое предположение сделал музыкальный продюсер Андрей Тимофеев, который сотрудничал с шоуменом в 2020-2021 годах. Он не исключает, что поклонники покойного исполнителя «Белых роз» точат зуб на его бывшего промоутера из-за того, что он затаскал звезду по судам. В результате сердце артиста не выдержало.

«Предполагаю, что он, возможно, скрывается и боится столкнуться с негативом и хейтом вживую. Ведь сейчас поклонники настроены крайне решительно и винят Разина в том, что тот подорвал здоровье Шатунова бесконечными судами и разбирательствами за авторские права», — сказал продюсер KP.RU.

Собеседник издания полагает, что Разин может находиться сейчас не в Америке, как он во всеуслышание заявляет, а гораздо ближе к России — в Турции.

«На днях после похорон Юры Шатунова я написал Разину, спросил, почему он не прилетел. Тот прочитал и ничего не ответил. По заявлению самого Андрея, я думал, что он находится в США. Но сегодня позвонил наш общий знакомый — по его словам, продюсер живет в Турции. Он приобрел апартаменты Анталии, где, собственно, и обосновался», — отметил Тимофеев.

Он считает, что шоумен мог вполне себе позволить приехать в Россию и попрощаться с всенародным любимцем, ведь когда-то он был его подопечным в шоу-бизнесе. Но Разин, по сути, отделался постами в соцсетях.

«Я думаю, три часа на самолете до России было бы несложно пролететь, чтобы попрощаться с кумом, но, видимо, его любовь к Юре останется лишь в постах социальных сетей», — прокомментировал Тимофеев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин почтил память покойного певца Юры Шатунова только на девятый день после его смерти.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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