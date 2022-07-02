Актриса Поргина поделилась неприятной историей об украинцах в Болгарии

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Вдова Николая Караченцова рассказала, как на самом деле относятся сегодня к россиянам за рубежом.

Вдова народного артиста РСФСР Николая Караченцова Людмила Поргина заявила, что в Болгарии не встречает предвзятого отношения к себе как к россиянке. В свете ситуации в Донбассе она всерьез опасалась притеснений или попыток отнять ее зарубежную недвижимость, но страхи оказались излишними. Однако неприятные инциденты, связанные со спецоперацией на Украине все же происходят.

Как рассказа заслуженная артистка РФ, в Болгарии, где она традиционно проводит лето, сейчас просто прекрасно. Цены на фоне политической обстановки выросли, фрукты и бензин подорожали, но и завышенные траты стоят полученных от отпуска впечатлений. Хоть помидоры да черешня и влетают в копеечку, вкуса лета Поргина не упускает.

«Русских здесь не притесняют: все живут очень мирно. Болгары нас любят: все улыбаются, здороваются. Очень доброжелательное отношение! Были, правда, выступления в одной гостинице от украинцев: „Русские, пошли вон отсюда. Это наша территория. Мы вступили в Евросоюз“. Тут же вызвали полицию и они успокоились», — цитирует актрису портал PROZVEZD.

Доброго отношения ко всем жителям Незалежной инцидент не изменил. По словам Поргиной, у нее с украинцами «все отлично». Со своими приятелями она по-прежнему целуется при встрече, обнимает их, беседует о жизни. Связи не оборвались, несмотря на сложное время.

Ранее, писал 5-tv.ru, Людмила Поргина пожаловалась, что в очередной раз опасно повредила ногу после двух операций.