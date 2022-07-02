В США прогнозируют рост цен на нефть до 380 долларов за баррель

JPMorgan допустил рост цен на нефть до 380 долларов за баррель

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Финансовые аналитики опасаются ответа РФ на обсуждаемые Западом ограничения цен на российскую нефть.

Цена на нефть может вырасти до 380 долларов за баррель, если Россия в ответ на западные санкции сократит добычу нефти. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитиков американского банка JP Morgan Chase.

Прогнозируется, что из-за сокращения поставок российской нефти на три миллиона баррелей в сутки стоимость топлива на Лондонской бирже увеличится до 190 долларов за баррель.

Если же Россия сократит поставки на пять миллионов баррелей в сутки, то стоимость топлива взлетит до 380 долларов за баррель.

Аналитики не исключают, что РФ пойдет на такой шаг, если США и Евросоюз решат ограничить цены на российскую нефть. И если Москва может позволить себе подобные меры, то экономика других стран получит огромный ущерб.

В ходе недавнего саммита G7 в Германии лидеры западных стран обсуждали возможность установления предельных цен на российскую нефть. Главной целью такой меры должно стать недопущение выгоды, которую Москва получает от роста цен на энергетическом рынке. Предполагается, что сокращение прибыли может повлиять на ход спецоперации РФ на Украине.

Кроме того, таким образом G7 рассчитывает остановить скачки стоимости нефти, ведь после введения антироссийских санкций дорогой газ стал большой проблемой для стран ЕС и США, а доходы Москвы по-прежнему не снижаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что правительство Эквадора экстренно прекратило добычу нефти на фоне массовых протестов, которые бушуют по всей стране из-за повышения цен на бензин и растущей инфляции. Риск сокращения поставок нефти вызвал рост цен до 109 долларов за баррель марки Brent.