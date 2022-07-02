«Долго не продержится»: продюсер Лавров о возвращении Галкина в Россию

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Шоумен считает, что артисту будет трудно удерживать зрителя за рубежом. Вопрос только времени.

Музыкальный продюсер Сергей Лавров считает, что юморист Галкин долго не продержится за границей. Как известно, артист перебрался в Израиль после того, как в России началась спецоперация. Комик ее открыто не поддерживает, осуждая за противоположное мнение и не только власть, но и обычных россиян. Этой темы артист касается даже в своих концертах за рубежом. Но гастрольная деятельность Галкина рано или поздно может сойти на нет, ведь зрителя не так просто удерживать, считает Сергей Лавров.

«Ему важно все время находиться под прицелом зрителя. Как только теряется интерес, многие артисты сжигаются без этого внимания», — цитирует шоумена издание «Новости недели».

Не исключено, что артисту все же придется вернуться на родину. Даже ту, которая ему теперь не мила. Хотя некоторые знакомые, друзья и коллеги артиста больше не хотят видеть его в России. Многие из них сочли Галкина в сложившейся ситуации предателем, ведь именно в этой стране артист приобрел огромную популярность и заработал состояние.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что, по мнению певца Данко, ждет Максима Галкина в России. Певец считает справедливым возбудить против артиста уголовное дело.

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