Фото, видео: 5-tv.ru

Протестующие требуют прекратить в стране пропаганду нетрадиционных отношений и грозят разгромить намечающийся гей-парад.

Несколько тысяч человек перекрыли проспект Руставели в центре Тбилиси, протестуя против проведения в грузинской столице ЛГБТ-фестиваля «Tbilisi Pride Fest». Видео с места событий появилось в распоряжении 5-tv.ru.

Акция проходит у здания парламента, участники требуют прекратить ЛГБТ-пропаганду в стране, а также завершить диктатуру ЕС и посла США в Грузии Келли Дегнан. В руках протестующих видны плакаты с перечеркнутыми радужными флагами, лозунгами против ЛГБТ, портретами послов и дипломатов.

По информации 5-tv.ru, к акции протеста присоединяются граждане по всей стране, в столице ожидаются колонны автобусов с протестующими из регионов. Организаторы намерены вести людей к офису правящей партии, а затем планируют сорвать «Tbilisi Pride Fest», который должен пройти сегодня в Тбилиси.

Ранее 5-tv.ru сообщал о пополнении рядов вооруженных сил Украины ЛГБТ-батальоном, отличительным знаком которого будет нашивка мифического персонажа единорога.