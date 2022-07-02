Чериченко о живущем в США сыне: «Единственный человек, о котором я скучаю»

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До 16 лет наследник актрисы жил с ней в России, но потом захотел внимания папы — американского бизнесмена.

Актриса Ирина Чериченко поделилась своей тоской — уже несколько лет ей приходится общаться с любимым сыном на расстоянии. Единственный наследник артистки переехал жить к отцу в США и после учебы остался там строить карьеру. Ни о ком так сильно не скучает оставшаяся в Москве мама, хотя и имеет возможность общаться с ним в соцсетях и по видеосвязи.

Открытые источники сообщают, что впервые Чериченко вышла замуж в 16 лет, ради нее мужчина оставил семью. Но брак в родном городе Полярный распался, и будущая звезда отправилась учиться в Москву. Недолгим был и второй официальный союз с коллегой Валерием Яременко. В 90-е актриса встречалась с американским предпринимателем Артуром, от которого родила сына Филиппа. После расставания с ним около десяти лет была в отношениях с телеведущим Алексеем Лысенковым (Передача «Сам себе режиссер». — Прим. ред.).

До 16 лет Филипп жил с мамой, отчество он получил от деда по ее линии — Вячеславович. Но возмужав, парень захотел путешествий, новых горизонтов и встречи со вторым родителем.

«Единственный человек, о котором я скучаю искренне, это мой сын, который живет в другой стране, поскольку там учился, а теперь работает. Его папа — иностранец. И сын на каком-то этапе своей жизни решил, что хочет остаться за границей. Захотелось не маминого, а папиного внимания. Но мы много и тесно общаемся благодаря всем тем средствам коммуникации, которые позволяют не только слышать, но и видеть друг друга», — цитирует 58-летнюю Чериченко WomanHit.

Как отметила актриса, она видит сына каждый день. Родственники не теряют связи, делятся успехами и неудачами, интересуются делами, чтобы быть в курсе важных событий. Филипп выучился в Нью-Йорке на режиссера. До этого он получил образование в Сан-Франциско по специальности «фотограф-оператор». По словам Чериченко, молодой человек был огорчен, что вручение дипломов и показ его первого короткого метра не состоялись вживую, а прошли онлайн из-за пандемии.

Сейчас, говорит артистка, ее сын трудится в модельном и шоу-бизнесе — снимает бэкстейдж для брендов Michael Kors, Gucci, Yves Saint Laurent, Dior, Fendi, Bottega Veneta и других. Его работы появлялись на страницах журнала BAZAAR, в отчетах с Met GaLa, а в этом году парня ждет парижская неделя моды.

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