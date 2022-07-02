В порту Бердянска подняли затопленный десантный корабль «Саратов»

В порту Бердянска подняли затонувший в марте большой десантный корабль «Саратов»

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Судно было повреждено в марте украинской ракетой «Точка-У» и затоплено экипажем.

В порту Бердянска подняли со дна десантный корабль «Саратов», который в марте был затоплен экипажем после попадания украинской ракеты «Точка-У». Об этом сообщил представитель главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«В порту Бердянска была проведена операция по подъему затонувшего БДК „Саратов“ проекта 1171 „Тапир“. Корабль получил повреждения в результате обстрела 24 марта порта боевиками Зеленского баллистическими ракетами „Точка-У“», — написал Рогов.

Он уточнил, что корабль было решено затопить, чтобы избежать детонации боеприпасов из-за начавшегося на борту пожара.

28 июня сообщалось о взрыве в порту Бердянска. Представители местной ВГА опровергли версию теракта, заявив, что взрыв произошел в ходе разминирования территории.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что из порта Бердянска отправилось первое за долгое время судно с зерном.