В порту Бердянска подняли затопленный десантный корабль «Саратов»
В порту Бердянска подняли затонувший в марте большой десантный корабль «Саратов»
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Судно было повреждено в марте украинской ракетой «Точка-У» и затоплено экипажем.
В порту Бердянска подняли со дна десантный корабль «Саратов», который в марте был затоплен экипажем после попадания украинской ракеты «Точка-У». Об этом сообщил представитель главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
«В порту Бердянска была проведена операция по подъему затонувшего БДК „Саратов“ проекта 1171 „Тапир“. Корабль получил повреждения в результате обстрела 24 марта порта боевиками Зеленского баллистическими ракетами „Точка-У“», — написал Рогов.
Он уточнил, что корабль было решено затопить, чтобы избежать детонации боеприпасов из-за начавшегося на борту пожара.
28 июня сообщалось о взрыве в порту Бердянска. Представители местной ВГА опровергли версию теракта, заявив, что взрыв произошел в ходе разминирования территории.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что из порта Бердянска отправилось первое за долгое время судно с зерном.