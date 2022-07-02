«Я от тебя отрекусь»: дочь Елены Прокловой едва не довела ее до обморока

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Со старшей дочерью у актрисы были очень непростые отношения. Было время, когда мать и дочь не разговаривали годами.

Российская актриса Елена Проклова вспомнила о непростых отношениях со старшей дочерью Ариной. Одна из семейных драм случилась в семье, когда девочке было 12 лет — ее известная мама снова собралась замуж. Арина тогда устроила настоящий бунт, не одобрив предстоящие события.

«Я с тобой жить не хочу, и если будет суд, то я от тебя отрекусь. Я в 12 лет имею на это право», — вспомнила слова дочери Проклова в беседе с 7Дней.ru.

Елена Проклова не раз в своих интервью признавалась, что первый опыт материнства давался ей нелегко, ведь она родила ребенка в 18 лет. По нынешним меркам это совсем юный возраст, а с учетом профессии и занятости Елены ей приходилось вдвойне трудно. Был даже период, когда она не общалась с дочерью целых три года. Та предъявляла ей много требований, которые, по словам Елены, она не могла исполнить. Тем не менее со временем к ней приходила материнская мудрость. В какой-то момент она поняла, что сама не научила жить Арину по-другому.

Внесли лепту в конфликт с дочерью и родители Прокловой. Они, по ее словам, считали, что мать бросила дочь. На этой почве нередко возникали ссоры на глазах у Арины. Все это наложило отпечаток на ее отношение к звездной маме.

Но теперь, к счастью семьи, все сложности позади: Арине 50, она состоялась и в личной жизни, и в профессии: женщина успешный дизайнер, да и примерная дочь. Больше никаких ссор и конфликтов с Еленой — только взаимопонимание. Ведь лучше поздно, чем никогда.

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