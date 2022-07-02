Начальник Генштаба Герасимов проверил группировки ВС РФ в зоне спецоперации

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе; Минобороны РФ

Особое внимание было уделено вопросам обеспечения войск и использования автоматизированных систем боевого управления.

Начальник Генерального штаба ВС РФ — первый заместитель Министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов проверил группировки российских войск, задействованные в специальной военной операции на Украине.

В ходе поездки Герасимов заслушал доклады командующих о действиях российских войск в рамках спецоперации и боевом обеспечении подразделений на различных направлениях.

Особое внимание глава Генштаба уделил вопросам использования автоматизированных систем боевого управления для наращивания ударных возможностей межвидовых группировок войск.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что начальник Генштаба Валерий Герасимов впервые за все время спецоперации поговорил по телефону со своим американским коллегой Марком Милли.