Кошка выпустила когти: Тина Кароль пытается устранить соперницу Светлану Лободу

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Не только российский, но и украинский шоу-бизнес расколол вооруженный конфликт в Донбассе. Некоторые артистки при этом не забывают о карьере и пользуются моментом.

На украинской сцене назревает кошачья драка. Две поп-дивы Светлана Лобода и Тина Кароль бьются за место под Солнцем. Последняя, по словам журналистки Полины Нени, не живет спокойно ни минуты, держит коготки наготове и строит козни, чтобы в подходящий момент сразить конкурентку. Это типичное поведение хищницы, отмечает Неня, всегда было свойственно Кароль, которая не терпит соперниц на эстраде.

Как подчеркнула журналистка, Кароль всегда в работе — проворачивает одну за другой провокации и подставы, чтобы потопить Лободу. То обвиняет ее в неискренности лицемерии, то намекает на продажность, а то и вовсе выставляет предательницей родины. Сама же поддерживает образ праведницы и патриотки в глазах общественности.

«Откровенно неприятно наблюдать все эти попытки Тины Кароль ликвидировать любую популярную, талантливую артистку на Украине. С 2014 года у нас в стране одна народная любимица, а остальные всегда недостаточно искренни, недостаточно украинские, недостаточно достойные, хоть они ни разу не нарушали закон», — цитирует Неню Starhit.ru.

Как рассказала собеседница издания, Кароль стоило бы посмотреть со стороны на свои поступки. Она, уверена журналистка, выкладывала немалые деньги, чтобы фигурировать в российских медиа, наращивать популярность за пределами Украины. Она же выпускала музыкальные альбомы без единой песни. Но Лобода в ее публичных заявлениях все равно предательница.

Тина Кароль. Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

А певец Григорий Лепс, например, человек с нутром животного. Именно так описала исполнителя Кароль после его творческого визита в Донбасс в качестве поддержки военным и мирным жителям. И еще добавила, что скоро он станет пищей для червей. На это Лепс мудро ответил — все люди рано или поздно будут кормить этих самых червей.

Помимо Тины Кароль регулярно точит коготки и готовится к бою другая украинская звезда Анастасия Приходько. Она распрощалась со страной, которая сделала ее звездой, еще в начале донбасского конфликта в 2014 году. Сегодня готова вцепиться даже в единомышленника, если у него недостаточно «чистая» история патриота. Под горячую руку попался рэпер Алексей Потапенко, известный как Потап.

Супруг Насти Каменских жестко критикует Кремль и готов обругать, кажется, любого россиянина при первой возможности. В соцсетях он сыпет проклятиями, оскорбляет бывших коллег за поддержку Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), угрожает с каждым неугодным разобраться лично и, возможно, больно. Но в 2014-м он помалкивал, и это отлично помнит Приходько. Потап, заявила она, «как человек полное говно».

Ранее, писал 5-tv.ru, Анастасия Приходько заявила, что не верит ни одному патриотическому слову Потапа.