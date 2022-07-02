В ВОЗ заявили о высоком риске появления обезьяньей оспы

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Организация рекомендует всем странам приложить максимум усилий для выявления новых случаев оспы и отслеживания контактов.

В ВОЗ заявили о высоком риске появления оспы обезьян в России. Он связан с тем, что вспышка заболевания произошла уже в нескольких новых странах. Об этом рассказала представитель организации в России Мелита Вуйнович.

«На региональном уровне риск считается высоким в Европейском регионе ВОЗ из-за сообщений о географически широко распространенной вспышке, охватившей несколько новых затронутых стран, а также несколько нетипичной клинической картины случаев», — заявила она РИА Новости.

По словам Вуйнович, организация рекомендует всем странам приложить максимум усилий для выявления новых случаев оспы и отслеживания контактов. Это позволит контролировать эпидемиологическую ситуацию.

Всего, по данным ВОЗ, в мире выявили уже более пяти тысяч случаев заболевания в 51 стране мира. Осложняет ситуацию то, что до сих пор точно не ясны пути распространения инфекции. Комитет Всемирной организации здравоохранения по ЧС назвал обстановку чрезвычайной.

Пока о локдауне в России в связи с обезьяньей оспой речи не идет. По мнению Роспотребнадзора, инфекция распространяется медленнее, чем COVID-19.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что думает о вероятности новой пандемии в России врач-инфекционист Евгений Тимаков. По его мнению, оспу обезьян нельзя считать пандемией из-за небольшого числа заболевших.