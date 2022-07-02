Сенатор Клишас оценил возможность высылки болгарских дипломатов из РФ

Фото: www.globallookpress.com / Fabio Ferrari/LaPresse

Глава комитета по конституционному законодательству призвал перестать «возиться» с болгарами.

Как можно скорее выслать из России болгарских дипломатов в ответ на высылку сотрудников российской дипмиссии призвал председатель комитета Совфеда России по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

«Что-то долго мы возимся с этими болгарами. Болгарскому правительству (если оно еще что-то решает) было бы намного проще думать над российским ультиматумом об отмене высылки наших дипломатов, если бы болгарские дипломаты в Москве уже паковали вещи», — написал сенатор в своем Telegram-канале.

На днях власти Болгарии заявили о выдворении 70 дипломатов и представителей техперсонала посольства России в Софии. По заявлению и. о. премьера страны Кирила Петкова, высылаемые представители посольства были идентифицированы как сотрудники спецслужб. Он отметил, что это не акт агрессии в сторону российского народа, и добавил, что уже подготовлен самолет для сотрудников посольства, который переправит их в Москву 3 июля.

Позднее посол России в Софии Элеонора Митрофанова заявила в эфире болгарского телевидения о возможности разрыва дипломатических отношений из-за массовой высылки российских дипломатов. Она отметила, что действия Софии не могут остаться без последствий, и Москва «примет очень решительные меры».

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Министерство иностранных дел РФ рассмотрит возможность закрытия посольства РФ в Софии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что премьер-министр Болгарии Кирил Петков возложил ответственность за вынесение парламентом вотума недоверия кабинету министров на трех местных политиков, а также на российского посла в Софии Элеонору Митрофанову.