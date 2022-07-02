Аскольд Запашный о сбежавших из РФ звездах: «Готовы лизать чьи-то ботинки»

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Дрессировщик объяснил, почему на самом деле некоторые знаменитости критикуют политику страны в контексте СВО.

Дрессировщик Аскольд Запашный объяснил, почему на самом деле бежавшие за границу российские знаменитости начинают издалека оскорблять родину. По мнению циркового артиста, они просто боятся лишиться карьеры, поэтому готовы унижаться перед западными благодетелями. Истинное мнение о ситуации на Украине притом может отличаться от того, что они транслируют через прессу и соцсети.

Некоторые из беглецов, полагает Запашный, не верят в победу России, беспокоятся о себе и будущем, и из-за этого страха они готовы «лизать чьи-то ботинки», лишь бы со стороны пообещали безопасность. Таким людям бесполезно что-то доказывать, они глухи к аргументам.

«Я называю это комплексом эмигранта. Человек, который уезжает за рубеж и автоматически начинает сразу хаять свою страну, все время ищет какие-то ее недостатки. А делает он это ради того, чтобы перед самим собой оправдать свой поступок. Нередко это происходит необдуманно, неосознанно», — сказал дрессировщик телеканалу «Царьград».

Спецоперация России на Украине по защите Донбасса продолжается с 24 февраля. Ей предшествовало очередное обострение на границах Украины и Донецкой и Луганской народных республик и ряда обстрелов со стороны ВСУ. Москва признала независимость ЛНР и ДНР и присоединилась к ополчению по просьбе лидеров атакованных территорий, приютила в своих регионах беженцев. Киев проигнорировал все призывы к урегулированию вооруженного конфликта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о самых ярких событиях в рамках спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.