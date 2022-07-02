«Обсуждаю тампоны и месячные»: Асмус поделилась методами воспитания дочери

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Актриса заявила, что в общении с восьмилетней Настей у нее нет запретных тем.

Кристина Асмус призналась, что у нее нет секретов от восьмилетней дочери Насти, и она не стесняется обсуждать с девочкой даже интимные вопросы.

«У нас нет табуированных тем. Дочь спрашивает у меня, что такое тампоны и что такое месячные — я обсуждаю с ней все и не говорю: „Приходи через три года, тебе пока это рано“», — заявила актриса в YouTube-шоу «ОК на связи».

Звезда фильма «Текст» считает себя хорошей мамой, несмотря на то, что времени на общение с дочерью ей катастрофически не хватает. Зато каждую свободную от съемок и спектаклей минуту Асмус проводит с Настей. При этом они предпочитают игры на свежем воздухе с друзьями девочки, в которых 34-летняя актриса нередко выступает заводилой.

«Слава Богу, мой ребенок весь в синяках и ссадинах сейчас — растет во дворе, падает, играет, а не в телефоне сидит. Пока другие мамочки сидят на лавочках, я все время бегаю с ними, все время всех догоняю», — поделилась Асмус.

Папа девочки Гарик Харламов старается не отставать от бывшей супруги в воспитании дочери. Комик часто приезжает к наследнице в гости или, наоборот, забирает ее к себе, чтобы побаловать и весело провести время.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что, по мнению психолога Натальи Суздальцевой, дочь актрисы Кристины Асмус Анастасия выбрала занятия спортивной гимнастикой из стремления быть похожей на маму и страха быть ею покинутой.