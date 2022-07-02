Анна Нетребко устроила вечеринку перед продажей своего пентхауса в центре Вены

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел_Бедняков; Instagram* / anna_netrebko_yusi_tiago

Всемирно знаменитая оперная дива поделилась кадрами праздника в кругу друзей в социальных сетях.

Оперная певица Анна Нетребко устроила шумную прощальную вечеринку в своем роскошном пентхаусе в центре Вены. На днях артистка выставила на продажу австрийские апартаменты с видом на францисканскую церковь и город. Судя по всему, звезда решила напоследок хорошо погулять в почти уже бывшем доме.

Стоимость двухуровневого жилья знаменитости площадью в 225 квадратных метров, по данным прессы, поставляет около четырех миллионов евро. Пентхаус с выходом на крышу позволяет собрать пару десятков человек на крыше. Вечером в свете фонарей отсюда открывается волшебный романтичный вид на Вену.

Гостей, что традиционно для праздников Нетребко, было много. Оперная дива подавала им угощения и развлекала импровизированным шоу мыльных пузырей, в котором сама приняла участие. Кадрами веселой пирушки исполнительница поделилась с поклонниками и друзьями в социальных сетях.

Фото: Instagram* / anna_netrebko_yusi_tiago

Как известно, с Россией у Нетребко сейчас сложные отношения. Под давлением своего европейского менеджмента она публично осудила спецоперацию на Украине, но не захотела отказываться от родины и выступать против президента, так как является гражданкой РФ. Если нужно, заявила звезда, она усидит и на трех стульях, лишь бы не терять связь с Москвой. Предательницей певица себя не считает.

На днях Нетребко опубликовала фото с немецкой газетой Die Zeit в руках — на обложке красовалось ее фото и цитата из интервью. Артистка обратилась к соотечественникам: «Россия, что ты от меня хочешь?». Но больших ожиданий у Москвы уже нет. Все концерты отменены, а разочарованные фанаты просят ее не возвращаться.

Ранее 5-tv.ru стало известно, что Анна Нетребко осталась без квартиры в Нью-Йорке.

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