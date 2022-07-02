Садальский осадил Ахеджакову, пославшую в Херсон Гармаша

Садальский уличил Ахеджакову во лжи в связи с возвращением Гармаша в «Современник»

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Шоумен выяснил, что труппа «Современника» не разделяет негатива актрисы по поводу возможного возвращения в театр народного артиста РФ.

Станислав Садальский встал на защиту Сергея Гармаша, против которого выступила и «послала в Херсон» бывшая коллега по «Современнику» Лия Ахеджакова.

Народная артистка РФ ранее «пришла в ужас» от того, что Гармаш может вернуться в театр в качестве худрука вместо отправленного в отставку Виктора Рыжакова.

«Я в ужасе. Сейчас мы все перезваниваемся — люди того, старого „Современника“. Мы в панике. Это погром. Этого все боятся. Когда-то Сережа был очень порядочный и неглупый человек. Я не знаю, что для него лучше — вернуться с победой в „Современник“ или ехать восстанавливать театр в Херсоне», — заявила она в беседе с BLITZ.center.

Однако Садальский провел собственное расследование и выяснил, что ситуация в «Современнике» далека от той, что изображает Ахеджакова. По словам актера и шоумена, многие коллеги 83-летней артистки не разделяют ее мнение относительно Гармаша и крайне недовольны тем, что Ахеджакова высказывает свою позицию от лица всей труппы.

«А мы в ужасе от Ахеджаковой, сказали мне сразу несколько артистов. Мы не понимаем, почему она делает заявление от лица всего театра. Это все неправда! И часть труппы как раз желала бы возвращения Сергея. Кстати, я искренне желаю возвращения в некогда любимый „Современник“ офигительного Сергея Гармаша», — написал Садальский в «Живом журнале».

К слову, Гармаш на днях действительно посетил родной Херсон. Народный артист РФ планирует принять участие в возобновлении работы местного академического музыкально-драматического театра, где когда-то начинал свою карьеру.

В июле 2020 года Гармаш со скандалом уволился из «Современника», где служил более 35 лет. Он объяснил свой уход «чудовищной ситуацией» в театре в связи с приходом нового худрука Виктора Рыжакова, который, по мнению актера, начал действовать во вред «Современнику».

Сейчас обсуждается вопрос возвращения Гармаша в театр, причем именно в качестве худрука, на смену Рыжакову. Пока руководить творческой частью театра будет худсовет, а директором назначен Юрий Кравец, в прошлом первый заместитель худрука МХТ имени Чехова, директор Московской театральной школы Олега Табакова и театра Et Cetera.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что публицист Михаил Шахназаров раскритиковал Олега Басилашвили и Лию Ахеджакову за их общественную позицию.