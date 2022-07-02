Появилось видео с уничтожающими технику ВСУ штурмовиками Су-25

Фото, видео: ТАСС; Минобороны РФ

Экипажи нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам националистов.

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы бронированных дозвуковых штурмовиков Су-25 в ходе специальной военной операции по защите Донбасса. Экипажи парами ударили ракетами с малых высот по военным объектам и технике подразделений украинских националистов.

«В результате боевого применения авиационных средств поражения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В ролике Минобороны также показан процесс обслуживания и подготовки самолетов к новым вылетам. Эту работу выполняют эксперты инженерно-технического состава штурмовой авиации ВКС РФ.

Спецоперация России на Украине продолжается с 24 февраля. После очередного обострения на границах Незалежной и Донецкой и Луганской народных республик и ряда обстрелов со стороны ВСУ Москва признала независимость ЛДНР и приняла решение об оказании военной поддержки ЛДНР.

Президент РФ Владимир Путин назвал целями спецоперации денацификацию и демилитаризацию киевского режима, а также защиту мирного населения Донбасса. Эти люди, по словам российского лидера, в течение восьми лет подвергаются геноциду и издевательствам со стороны националистов. Украина проигнорировала все призывы к урегулированию вооруженного конфликта.

Ранее, писал 5-tv.ru, народный артист ЛНР и худрук Луганского академического украинского музыкально-драматического театра Михаил Голубович завел блог о военной истории Донбасса под названием «Культпросвет».