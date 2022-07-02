Данко заявил, что Галкина ждут 15 лет тюрьмы: «Максим будет развлекать зэков»

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Певец считает справедливым возбуждение уголовного дела в отношении бежавшего в Израиль на фоне СВО юмориста.

Певец Александр Фадеев, известный как Данко, заявил, что юмористу Максиму Галкину дорога осталась одна — в тюрьму. Исполнитель считает возбуждение уголовного дела в отношении супруга Аллы Пугачевой справедливым результатом его поступков — бегства из страны в тяжелое время, едкой критики в адрес россиян, распространение ложного представления об РФ.

Более того, именно Галкин, по мнению певца, разрушил карьеру Примадонны. Музыкант заявил, что после знакомства с последним, как его называет сама Алла Борисовна, супругом, из ее репертуара напрочь исчезли хоть сколько-нибудь приличные композиции. Все ее творчество закончилось, постановил Фадеев. Муж Примадонну «экспроприировал, монополизировал и продолжает удерживать».

«Тюрьма его ожидает, потому что на него в общем, завели дело, по которому дадут лет 15. Поэтому будущее у этого артиста такое: телогреечка, лесоповал. А на зоне Максим будет развлекать зэков. Ну так юморист удрал и там наговорил себе на срок. Жалко, что муж подставил Аллу Пугачеву. Мне кажется, что вообще она так не думает. А Максим ее творчески изувечил», — заявил музыкант в интервью Teleprogramma.pro.

www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Пока Данко и его звездные коллеги обвиняют Галкина в предательстве, сам юморист, кажется, наслаждается жизнью. Он организовал большой гастрольный тур по городам Израиля, успешно продал все билеты, со сцены с упоением шутит о неразумности российских властей и всячески поносит бывшую родину.

Ранее 5-tv.ru писал, что Елена Воробей встретилась с Максимом Галкиным в Израиле и рассказала о его жизни.