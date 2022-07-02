Лидеры западных стран боятся усталости граждан от событий на Украине

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Непонятно, как долго еще западная общественность сможет «продолжать борьбу», пишет американская Politico.

Лидеры стран Запада, которые поддерживают Киев, опасаются, что их сограждане устали от украинских событий и больше озабочены внутренним положением дел. Об этом пишет Politico.

В статье говорится, что на саммите НАТО страны Запада продемонстрировали «беспрецедентное единство», а президент США Джо Байден пообещал помогать Киеву до тех пор, пока это будет необходимо. Однако непонятно, как долго продлится этот настрой, отмечает издание.

«Таков, конечно же, и общий настрой после того, как НАТО согласился значительно усилить свою оборону и в то же время открыла возможность для Швеции и Финляндии присоединиться к клубу. Но в стене, которую построил Запад, уже видны трещины», — говорится в материале.

По мнению автора статьи, западные лидеры начинают беспокоиться, что их общественность скоро будет не готова продолжать борьбу. Как заявила изданию премьер-министр Эстонии Кая Каллас, усталость от украинской повестки, которая нагнетается уже четыре месяца, «проявляется везде». И происходит это на фоне высокой инфляции, энергетического кризиса и ковида, который «никуда не делся».

Откровенно надоела украинская тематика и населению США. По данным социологической службы YouGov, всего 8% жителей страны хотят, чтобы приоритетом для Байдена было «обеспечение поражения России на Украине».

Ранее американский журналист Дойл МакМанус в статье для Los Angeles Times заявил об «усталости» Запада от Украины из-за введенных против России санкций и их последствий для экономики Европы. В частности, он обратил внимание, что президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги после переговоров в Киеве отказались поставлять Киеву новое оружие.

Накануне 5-tv.ru сообщал, что Польша отменила выплаты семьям, приютившим у себя украинских беженцев. Прежде поляки получали по 40 злотых (около 450 рублей) на человека в день. Не будет больше пособий и бесплатных поездок для украинцев на общественном транспорте. Теперь им нужно найти работу и самостоятельно арендовать жилье. Поблажки рассчитаны только на инвалидов, беременных, многодетных и матерей с маленькими детьми.