Литва назвала «поражением» позицию ЕС по транзиту в Калининград

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Россия привела Еврокомиссию в «страх и трепет», сетуют в балтийской республике.

Литва расценила как «поражение» позицию Евросоюза по ситуации с запретом транзита грузов в Калининград. Об этом пишет Der Spiegel.

«России, по-видимому, удалось привести Еврокомиссию в страх и трепет. Речь идет уже не о нескольких железнодорожных вагонах. Теперь похоже, что угрозы России реализуются. РФ успешно поставила под сомнение нашу репутацию. При этом она вряд ли остановится. Москва будет использовать любую возможность, чтобы еще сильнее расколоть европейцев», — цитирует издание политолога Довиле Якниунаите.

Накануне правительство Германии возмутилось действиями Литвы в отношении Калининграда и потребовало снять запрет на транзит. В ФРГ опасаются, что Россия применит силу для создания сухопутного коридора в Калининградскую область.

Издание отмечает, что ЕС скоро может обнародовать юридическое объяснение к четвертому пакету санкций, где будет указано, что ограничения не распространяются на транзит грузов в Калининградскую область.

Таким образом Еврокомиссия «позволяет Литве отступить, сохранив лицо», однако в Вильнюсе это «воспринимают как поражение», говорится в материале.

18 июня Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. В перечень вошли продукция из чугуна и стали, топливо для реактивных двигателей, товары для авиационной и космической промышленности, косметика и парфюмерия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что правительство Германии просит разблокировать транзит товаров из России через Литву в Калининград. Как заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, в правилах транзита должен учитываться тот факт, что перевозки производятся между двумя частями одной страны.