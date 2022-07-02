Виктория Романец о результатах очередной пластики: «Я просто в шоке!»

Фото, видео: Instagram * / _viktoriya_romanets; Telegram / romanets_viktoriya

Звезда «Дома 2» решила обновить грудные импланты. Опытная в вопросах хирургии красоты дама призналась — эффект оказался неожиданным.

Бывшая участница проекта «Дом 2» Виктория Романец перенесла повторную пластическую операцию на груди. Девять лет назад звезда телестройки увеличила бюст, и пришло время обновить, так сказать, наполнитель, который стал периодически выходить из берегов.

За время «эксплуатации» формы Романец потеряли презентабельный вид и стали вести себя непредсказуемо. Поэтому опытная 32-летняя пациентка пластических хирургов недолго сомневалась — и вот она уже отходит от наркоза. Довольная и предвкушающая покупку новых платьев с декольте.

«Я просто в шоке! У меня под бандажом находится такая красота! Грудь у меня стоит уже девять лет. Она потеряла первоначальный вид. К примеру, когда я лежала на спине, грудь под мышки „уходила“, а это такое себе. Не могла даже подумать, что настолько легко перенесу наркоз. Клиника — просто огонь, доктора и медсестры — огонь!» — сообщила Романец в своем Telegram-канале.

Telegram / romanets_viktoriya

Как уже было сказано, это не первая операция селебрити. В стремлении к идеалу Виктория уже три раза меняла форму носа. Непослушная пациентка, как призналась сама, пренебрегала наставлениями врачей и носила очки, после чего у нее «просела» спинка носа, и пришлось его перешивать. Так что новая грудь-огонь стала для нее наградой за пережитые испытания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Виктория Романец унизила любовницу бывшего мужа Антона Гусева.

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