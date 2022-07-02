Отец Анджелины Джоли призвал американцев добиться импичмента Джо Байдена

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Оскароносный актер Джон Войт внезапно становится одним из лидеров оппозиции к действующему президенту США.

Оскароносный актер Джон Войт и отец актрисы Анджелины Джоли в социальных сетях опубликовал видеообращение, в котором призвал жителей США к импичменту президента Джо Байдена.

Он сказал, что нельзя больше ждать, пока «он диктует нам путь». По мнению артиста, американский лидер опорочил славу нации и разрушил мораль. Войт призвал сделать страну великой — такой, за которую боролись предки.

«Не дайте Байдену разрушить каждый дюйм, выстраданный их кровью и слезами. Я призываю всех увидеть истину и изменить к лучшему будущее наших детей», — заявил актер.

Джон Войт — сторонник экс-президента США Дональда Трампа. Тот даже принимал его в Белом доме. Сейчас он внезапно становится одним из лидеров американской оппозиции.

Как ранее писал 5-tv.ru, британский журналист Фредди Грей заявил: представители Республиканской партии готовы объявить импичмент Джо Байдену.