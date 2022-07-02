Сергей Зверев раскрыл тех, благодаря кому стал популярным

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В сети появилась информация о том, что Примадонна и Зверев прекратили общение.

В интернете появилась информация о том, что уехавшая в Израиль певица Алла Пугачева и стилист Сергей Зверев прекратили общаться. Однако артист продолжает с теплом говорить о Примадонне. Об этом он рассказал в YouTube-шоу «Сколько стоит шмот?».

Зверев познакомился с Аллой Борисовной еще в 90-х. Тогда он стал известным парикмахером. Пугачева помогла ему заняться музыкальной карьерой, за что он ей очень благодарен.

«Благодаря Алле Борисовне и Филиппу Киркорову я стал суперзвездой, поп-стар», — сказал он.

Первая песня Зверева «Алла» стала очень известной. Сейчас Сергей больше занимается благотворительностью. Также он пытался баллотироваться в Госдуму.

Алла Пугачева вместе со своим супругом, юмористом Максимом Галкиным и детьми покинула Россию после начала военной спецоперации на Украине. Сейчас артистка вместе со своей семьей находится в Израиле. Пока она хранит молчание, ее муж критикует россиян из-за границы. Так, он оскорбил режиссера Никиту Михалкова и даже бабушку-героиню, которая вышла к украинским националистам со знаменем Победы.

Ранее 5-tv.ru писал, что телеведущая Жанна Бадоева рассказала, что может напугать Пугачеву в Израиле.