Анна Бузова собралась купить квартиру в Турции: «Эмоции переполняют»

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Сестра поющей телеведущей заявила, что сейчас в ее жизни происходит много изменений.

Сестра Ольги Бузовой Анна выбирает квартиру в солнечной турецкой Алании. Об этом девушка сообщила в социальных сетях.

«Добро пожаловать в наши апартаменты на ближайшие пять-шесть дней. Мы будем изучать недвижимость, потому что планируем приобрести. Знаете, такое ощущение, что вот она, мечта, уже рядом. Эмоции переполняют», — поделилась Бузова с подписчиками.

Знаменитость показала несколько просторных комнат и призналась, что сейчас в ее жизни происходит много изменений. Девушка отметила, что ее вселенная расширяется с огромной скоростью.

Сестра Ольги Бузовой отметила, что о покупке недвижимости в Турции мечтала много лет. Сюда она планирует приезжать со своим возлюбленным.

Как ранее писал 5-tv.ru, ранее Анна Бузова рассказала, как похудеть за пять дней.