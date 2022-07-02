Елена Воробей встретилась с Максимом Галкиным в Израиле и рассказала о его жизни

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По словам юмористки, ей было интересно узнать, как оскандалившийся муж Аллы Пугачевой устроился на чужбине.

Юмористка Елена Воробей призналась, что недавно была в Израиле, где встретилась со своим оскандалившимся коллегой Максимом Галкиным. Об этом она рассказала во время выставки костюмов главных персонажей нового фентези-блокбастера «Красная Шапочка», пишет «Экспресс газета».

Артистка сообщила, что ей интересно было узнать, как Галкин устроился в другой стране. Воробей отметила, что жизнью в Израиле он доволен.

Дизайнер Игорь Гуляев добавил, что супруга Галкина планирует вернуться на родину к сентябрю. По его словам, Алла Пугачева намерена отправить детей в любимую школу.

Уехавший вскоре после начала спецоперации в Израиль Максим Галкин не может спокойно жить и работать за границей. Важной своей задачей помимо всех остальных дел он считает высказывания в адрес родины и ее граждан. Раньше нападкам и оскорблениям подвергались россияне, благодаря которым знаменитость получал миллионы. Теперь же он пошел дальше.

Ранее 5-tv.ru писал, что Максим Галкин оскорбил Никиту Михалкова.