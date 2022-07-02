Спецназ РФ уничтожает диверсантов Украины бесшумными минометами

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Звук выстрела из мощного орудия похож на громкий хлопок в ладоши.

Специальные подразделения Вооруженных сил России на Украине используют бесшумные минометы «Галл» для уничтожения украинских диверсионно-разведывательных групп. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Спецназ ВС РФ применяет на Украине уникальные бесшумные минометы 2Б25 „Галл“, у которых резко снижены демаскирующие признаки выстрела — звук, вспышка и дымный след», — рассказал собеседник.

Он указал на то, что звук выстрела этого миномета похож на громкий хлопок в ладоши.

Источник добавил, что «Галлы» используют для проведения внезапных огневых налетов во время специальных и разведывательных мероприятий, в том числе для ликвидации наблюдательных и опорных пунктов, при проведении контрзасадных действий для уничтожения украинских диверсионно-разведывательных групп.

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