Артисты «Ленкома» не пришли в суд поддержать Александру Захарову

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В пятницу, 1 июля, в Тверском суде рассматривался иск дочери Марка Захарова к театру, которым управляет Марк Варшавер. Предметом споров стали авторские права.

Актрису Александру Захарову не пришли поддержать в Тверской суд ее коллеги по «Ленкому». Об этом пишет KP.RU.

В команде артистки был тележурналист Андрей Караулов, который привлек в качестве «живого свидетеля» Гавриила Попова, бывшего мэра Москвы, которому сейчас 85 лет. Последний записал «нотариально заверенное интервью».

По словам Караулова, в этом интервью Попов говорит о том, что еще в начале 90-х предлагал Марку Захарову приватизировать «Ленком», но тот отказался. Попов напомнил, что в 1987 году у Марка Захарова случился первый инфаркт. Тогда ему предложили должность худрука театра.

Караулов также назвал «позором и мерзостью» «Ленком», который судится с дочерью Марка Захарова. Он напомнил, что с недавним юбилеем Александру поздравляли президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин, а директор театра Марк Варшавер назвал ее «крысенышем». Журналист указал на то, что сегодня «мы защищаем имя Марка Захарова».

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«И еще: никто из театра сегодня не пришел поддержать Сашу, даже Певцов. Боятся Варшавера. Боятся остаться без работы. Саша Захарова сейчас играет только в одном спектакле. Театр украл у нее 200 миллионов рублей», — сказал Караулов.

Александра Захарова пыталась доказать, что авторские права на спектакли ее отца принадлежат ей, а не театру или частному продюсерскому центру, который финансировал постановки «Ленкома» последние 20 лет. Она считает, что театр не мог без ее согласия восстанавливать спектакль Захарова «Поминальная молитва».

Ранее 5-tv.ru писал: актер Андрей Леонов считает, что Александра Захарова зря начала конфликт с директором «Ленкома» Марком Варшавером.