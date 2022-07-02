Более двух тысяч боевиков теробороны Украины находятся в Лисчанске

В ЛНР сообщили о присутствии более двух тысяч бойцов теробороны в Лисчанске

Фото: www.globallookpress.com / Mykhaylo Palinchak

«Одноразовых бойцов» привезли в последний форпост националистов в ЛНР для охраны наемников.

Более двух тысяч бойцов территориальной обороны Украины находятся сейчас в Лисичанске, заявил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев. Об этом пишет ТАСС.

«Сейчас в Лисичанске и его окрестностях находятся порядка 2150 „одноразовых бойцов“. Это те, которых здесь оставили насильно, — теробороновцы», — сказал он.

По его словам, бойцы приехали из Львовской, Ровенской, Одесской областей и из Днепропетровска для охраны наемников.

Киселев добавил, что силы ЛНР и России в ближайшие дни готовятся полностью освободить Лисичанск.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, военкор «Известий» Денис Кулага показал, как участники спецоперации выбивают измотанных националистов из их последнего форпоста в ЛНР.