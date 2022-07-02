Бадоева рассказала, что может напугать Пугачеву в Израиле: «Огромные, с усами и летают»

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Теледива поделилась что Тель-Авив — чудесный город. Однако есть момент, который может не понравиться Примадонне.

Телеведущая Жанна Бадоева в своем личном блоге рассказала, что может не понравиться певице Алле Пугачевой в израильском Тель-Авиве. Об этом она написала в своем микроблоге.

«Тараканы огромные, с усами, и самое страшное — они летают! После встречи с таким купила успокаивающие капли, но мне сказали, что в апреле–мае их нет! Поэтому следующий мой приезд готовлю на эти даты», — поделилась в микроблоге Жанна Бадоева.

Знаменитость также рассказала, что ей понравилось в городе. По ее словам, Тель-Авив чудесен из-за вкусной кухни и доброжелательных жителей.

Алла Пугачева вместе со своим мужем, телеведущим Максимом Галкиным и детьми перебрались в Израиль после начала специальной военной операции России на Украине. Примадонна обещала вернуться на Родину, однако из-за резких высказываний ее супруга в адрес России и россиян многие поклонники отвернулись от звездной семьи и не ждут их возвращения на родину.

Как ранее писал 5-tv.ru, Аллу Пугачеву вместе с детьми заметили на пляже в латвийской Юрмале.