Возвращение Моргенштерна* в Россию оказалось громким фейком с двойниками

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Помимо двойника скандального рэпера, в его ресторане в Москве заметили подставного Филиппа Киркорова.

Рэпер Моргенштерн* так и не вернулся в Россию. Об этом 5-tv.ru рассказали поклонники музыканта, которые приехали встретить его в ресторане. Приглашение фанатов в заведение оказалось обманом, скорее всего, ради рекламы.

Как рассказали поклонники, в ресторан приехал не сам Моргенштерн, а его двойник. На кадрах видно, как в заведение поднимается человек в черной одежде с капюшоном. Лицо его закрыто. Рост Моргенштерна — около 185 сантиметров, а на кадрах запечатлен некто ниже этой отметки.

Позже музыкант и сам намекнул в соцсетях, что его не было в Москве.

«Пусть я пока далеко, но душа моргенштернская навечно жива под этим стеклянным куполом в центре столицы», — написал рэпер.

Перед этим он активно постил в социальных сетях видео из своего заведения, сделав все так, будто это и правда приехал в Россию.

Были и другие двойники. Так, в ресторане якобы выступил Филипп Киркоров, который 1 июля публиковал в соцсетях видео из аэропорта перед рейсом в Армению. Также в заведении спел человек, очень похожий на Григория Лепса — вероятно, тоже двойник. Информацию о том, что на мероприятии вместо Моргенштерна, Киркорова и Лепса были их двойники, также сообщил Telegram-канал «Только никому».

Михаил Джапаридзе / ТАСС; Instagram** / morgen_shtern

Как ранее писал 5-tv.ru, Моргенштерн объявил о своем возвращении в Россию накануне. Скриншот с электронным авиабилетом он выложил в своем Telegram-канале, призвав бронировать столики в его ресторане.

Моргенштерн долгое время находился за границей: сначала он был в ОАЭ, потом в Израиле, затем перебрался в Чехию. В России музыканта обвинили в пропаганде наркотиков, а также включили в список иностранных агентов «за осуществление политической деятельности».

* — признан в России иноагентом

** — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.