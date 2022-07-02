В вузах СКР прекратят прием студентов в магистратуру

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Современная система образования предполагает неподходящий формат для подготовки квалифицированных кадров, считают в Следственном комитете

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился с нового учебного года прекратить прием студентов в академии ведомства на программы магистратуры и продолжить обучение студентов только в рамках специалитета. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

«Ввиду того что к сотрудникам СК России предъявляются высокие требования: они должны обладать исключительным профессионализмом и глубокими знаниями специальных областей права, подготовка специалистов такого уровня в рамках двухлетней программы не представляется возможной», — говорится в сообщении ведомства.

До этого Бастрыкин заявлял, что современная система образования предполагает «совершенно неподходящий формат» подготовки квалифицированных кадров. В особенности, когда речь идет о фундаментальной юридической науке.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Россия вышла из Болонской системы образования. Все российские вузы были исключены из Болонского процесса.