Россия завершает участие в соглашениях Совета Европы

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Наша страна прекращает участие в группе по международному сотрудничеству по вопросам наркотиков и зависимостей, в частичном соглашении 1990 года, учреждающим ЕК за демократию через право и других.

Россия больше не будет участвовать в восьми частичных и расширенных соглашениях Совета Европы. Соответствующий документ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Одобрить предложение Министерства иностранных дел РФ <…> о прекращении с 16 марта 2022 года участия РФ в следующих частичных и расширенных частичных соглашениях Совета Европы», — сказано в постановлении.

Теперь РФ не является участнице группы по международному сотрудничеству по наркотикам и зависимостям, европейского фонда поддержки совместного кинопроизводства и проката кинематографических и аудиовизуальных работ «Евримаж», Европейской аудиовизуальной обсерватории.

Также в перечень вошли частичное соглашение 1990 года, учреждающее Европейскую комиссию за демократию через право, частичное открытое соглашение Совета Европы по прогнозированию, предотвращению и оказанию помощи в случае стихийных бедствий и технологических катастроф. В списке также расширенные соглашения по спорту Совета Европы, о культурных маршрутах Совета Европы и соглашение «Обсерватория по преподаванию истории в Европе».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что глава МИД Сергей Лавров отметил: дипломатические отношения между Россией и ЕС отсутствуют, начиная с 2014 года. Евросоюз опускает «железный занавес» в отношениях с Россией.