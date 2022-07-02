Жена Мамаева похвасталась ремонтом в квартире, половина которой принадлежит Алане

Фото, видео: Instagram* /_kode_n_; Telegram / nadi_mamaeva

Футболист должен был заселиться в новое жилище с бывшей супругой, их общей дочерью и ее сыном от первого брака.

Жена футболиста Павла Мамаева Надежда Санько показала в своем Telegram-канале ход ремонта в квартире своего супруга. Она заявила, что ремонт находится на завершающей стадии. Уже почти готова кухня с панорамными окнами и каменной барной стойкой.

«Будет так красиво», — сказала она.

Отметим, что до этого Павел планировал поселиться в этой квартире со своей экс-супругой, моделью Аланой. Однако сейчас женщина ютится с двумя детьми в двухкомнатной квартире.

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Подписчики модели сообщили ей о восторженных постах соперницы.

«Малая Пироговая, 14? Так половина этой квартиры моя», — ответила модель.

Она добавила, что недвижимость изначально была оформлена на отца футболиста, а теперь на мать. Однако Надежда заметила, что все в квартире принадлежит Павлу, «это его поле».

Павел Мамаев женился на Надежде Санько в начале этого года. Церемония прошла весьма скромно: невеста была в простом белом платье без макияжа и укладки. Это спровоцировало слухи о беременности, которые вскоре подтвердились. В середине июня Надежда родила спортсмену ребенка.

Как ранее писал 5-tv.ru, футболист Павел Мамаев забрал из роддома Надежду Санько.

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