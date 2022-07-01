Вратаря сборной России по хоккею Федотова увезли на «скорой» после задержания

Фото, видео: www.globallookpress.com / Daniel Felipe Kutepov; 5-tv.ru

По предварительным данным, известный российский спортсмен привлек внимание правоохранителей из-за попытки уклониться от службы в армии.

Вратарю сборной России по хоккею Ивану Федотову потребовалась госпитализация после задержания. Спортсмена забрала машина скорой помощи. В распоряжении 5-tv.ru появилось видео с места событий.

На кадрах видно, что знакомые Федотова конфликтуют с медиком у кареты скорой помощи. В итоге мужчина с усилием закрывает дверь в автомобиль, после чего близкие хоккеиста отходят от машины.

По предварительным данным, спортсмена увезли из военкомата в инфекционную больницу имени Боткина в Санкт-Петербурге.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео задержания вратаря сборной РФ по хоккею Ивана Федотова. Сотрудники военкомата вместе с сотрудниками СОБР с утра поджидали его около выхода из ледовой арены «Купчино». По некоторым данным, спортсмен уклоняется от службы в армии. Предполагалось, что после допроса в военном комиссариате Ивана Федотова должны были отпустить под обязательство о явке.