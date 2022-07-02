Киев заплатил по $100 активистам в Одессе за провокацию против России

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Каждому задействованному в инсценировке антироссийскому активисту пообещали по 500 долларов. Они должны изображать подставных пострадавших.

Киевский режим готовит очередную провокацию с целью обвинить Россию в убийстве мирных жителей. На этот раз предлагается денежное вознаграждение за участие в постановке в Одессе. Об этом сообщили в межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию.

«По замыслу военной администрации Одесской области при огневом воздействии со стороны подразделений Вооруженных сил России по местам дислокации украинских вооруженных формирований планируется провести инсценировку поражения одного из социальных объектов, где заранее подготовлена „массовка“ (до 30 человек) из числа антироссийских активистов, выступающих в роли погибших и пострадавших», — сказано в сообщении ведомства.

Предполагается оплачивать труд подставных пострадавших в размере 500 долларов. Также отмечено, что каждому активисту уже произведена предоплата в размере 100 долларов.

Для распространения информации о провокации в Одессу доставлены около 20 иностранных журналистов и сотрудников Детского фонда ООН.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВСУ подорвали хранилище зерна в Зеленодольске, чтобы обвинить ВС РФ в неизбирательных ударах по гражданской инфраструктуре.