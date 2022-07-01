В России предложили запретить выступать артистам, критикующим родину

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Если все-таки осуждающие действия РФ знаменитости решат спеть перед публикой, то они будут оплеваны и выгнаны с выступления, уверен сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков призвал запретить выступления артистов, которые критикуют Россию. Кроме того, таких знаменитостей и вовсе не стоит пускать на территорию страны, считает он.

«Те, кто был против воссоединения Крыма с Россией и кто сейчас высказывается против спецоперации, не должны у нас выступать. Не надо их пускать. Все эти Макаревичи и прочие критикующие Россию… Я не думаю, что если эти личности приедут, то их будут тепло встречать. Их освистают, оплюют и выгонят», — высказался Цеков в беседе с NEWS.ru.

С мнением сенатора согласны и многие поддержавшие Россию знаменитости. Так, заслуженный артист РФ Ян Осин уверен — если сбежавшие из страны представители шоу-бизнеса вернутся, то полные залы им уже не собрать. Ведь россияне не смогут забыть всего того, что те наговорили.

К примеру, лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич всех осуждающих отъезд звезд за границу назвал «мудачьем», а их высказывания «тявканьем». Позже он попытался оправдаться за резкие высказывания в адрес соотечественников. Но прозвучали объяснения как очередная порция оскорблений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько сбежавшие из России знаменитости зарабатывали на родине.