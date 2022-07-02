Андрей Малахов с трудом сдержал слезы во время передачи в память о Юре Шатунове

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Во время передачи лично знавшие экс-солиста «Ласкового мая» делились воспоминаниями о нем и пели песни музыканта.

Телеведущий Андрей Малахов посвятил выпуск своей программы памяти покойного певца Юры Шатунова. В сети уже опубликован анонс, в котором участники передачи вспоминают артиста добрыми словами и исполняют его композиции.

«Сейчас вместе с нашим столом вся страна у экранов телевизоров будет вспоминать Юру Шатунова», — сказал Малахов в кадре.

В момент крупного плана можно заметить, что на его глаза наворачиваются слезы. Во время выпуска программы знавшие Юрия Шатунова люди делились воспоминаниями о нем и пели песни исполнителя.

Экс-солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов умер на 49-м году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт. По данным 5-tv.ru, в крови певца не было обнаружено алкоголя, а также наркотических веществ. Кроме того, отсутствовали внешние признаки употребления.

В смерть артиста многие не верят до сих пор, а разговоры о персоне Шатунова в мире шоу-бизнеса носят различный характер. Одни считают его эталоном музыкального творчества периода 80-х, другие говорят, что Шатунову просто повезло, и он попал в нужное время в нужное место.

Ранее 5-tv.ru писал о мнении продюсера Сергея Лаврова по поводу присвоения Юре Шатунову звания Народного артиста.