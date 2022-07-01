Украинские националисты полностью изгнаны из Приволья и Шипиловки

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Недружественные войска понесли огромные потери личного состава и техники.

Два населенных пункта Приволье и Шипиловка освобождены силами Луганской Народной Республики (ЛНР) и России. Об этом сообщили в Telegram-канале Народной милиции ЛНР.

«Подразделения Народной милиции ЛНР совместно с союзными силами продолжают освобождать территорию Луганской Народной Республики от украинских оккупантов. Так, сегодня украинские националисты были изгнаны из населенных пунктов Приволье и Шипиловка», — сказано в сообщении ведомства.

Также отмечается, что войска противника понесли крупные потери личного состава и техники, наступление союзных сил продолжается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что первая лаборатория ДНК-исследований открылась в Луганске при содействии МВД России. Для местных криминалистов это важное событие, так как прежде подобные экспертизы приходилось проводить в соседней Донецкой народной республике (ДНР).