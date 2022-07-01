Reuters: Украина попросила Турцию задержать грузовое судно под флагом России

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По заявлению представителя украинского МИД, на судне под флагом РФ находится 4,5 тысячи тонн зерна, а в письме генпрокурора Украины говорится о семи тысячах тонн груза.

Киев обратился к Анкаре с просьбой арестовать сухогруз, курсирующий под российским флагом, который якобы перевозит украинское зерно из Бердянска. Об этом сообщило агентство Reuters.

По заявлению представителя украинского МИД, судно перевозит 4,5 тысячи тонн зерна из Бердянска. А во фрагменте письма офиса генпрокурора Украины в минюст Турции, который цитирует агентство, сказано, что сухогруз с семью тысячами тонн зерна направляется в турецкий город Карасу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что из порта города Бердянск в Запорожской области Украины отправилось первое за долгое время судно с зерном. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий.