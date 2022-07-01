Рамки и ангел украдены: осквернен мемориал Юре Шатунову

Фото: www.globallookpress.com / Tatiana Morozova

Подозрение местных жителей пало на двух подростков.

Внезапная смерть экс-солиста «Ласкового мая» болью отозвалась в душах миллионов его поклонников. Поначалу казалось, что эта новость чья-то злая шутка. Во многих городах после кончины стали появляться мемориалы в память о народном любимце. Но не всем это, кажется, понравилось.

Жители Тобольска почтили память артиста на Завальном кладбище. Там они сделали мемориал. Принесли воспетые Шатуновым белые розы, фотографии артиста, маленькую фигурку ангела. А придя спустя несколько дней, увидели, что мемориал был осквернен.

«Сегодня поехали проверить фотографии Юрия Шатунова на кладбище. И обнаружили, что рамки кто-то украл! И ангела тоже! У меня нет слов описать боль, которую чувствую! Не могу сдержать слез. Рамки я покупала сама. Мне в принципе не жалко, если бы кто-то ко мне обратился и попросил купить эти рамки. Но брать вот так — это просто кощунство», — цитирует жительницу Тобольска Светлану Сорокину Voice.

Многие местные жители были солидарны с Сорокиной. Некоторые предположили, что сделали это двое подростков, которые последние дни слонялись без дела по кладбищу.

Юрий Шатунов скончался 23 июня в результате инфаркта. Во время загородного отдыха с друзьями он пожаловался на спазмы и острую боль в груди. Приятели сами отвезли артиста в ближайшую сельскую больницу, откуда врачи направили его с реанимационной бригадой в город, но спасти не успели. Сердце Шатунова остановилось в машине скорой помощи. Урна с его прахом была похоронена на Троекуровском кладбище. Часть по желанию артиста развеют в Германии. В том месте, где певец любил рыбачить.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Юра Шатунов повторил судьбу своей мамы.