Глава Курской области сообщил, что ВСУ повредили дома в приграничном поселке

Фото, видео: Telegram / gubernator_46

Губернатор обещал помочь людям, чьи дома и огороды были повреждены из-за военных действий противника.

Несколько домов в районе приграничного поселка Теткино были повреждены из-за военных действий украинских боевиков. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

«Сегодня было неспокойно в окрестностях приграничного поселка Теткино. В результате действий противника незначительные повреждения получили несколько домов мирных жителей. В части из них осколками повреждены окна, на некоторые огороды упали снаряды», — написал он в своем Telegram-канале.

Он отметил, что пострадавших нет и сейчас идет работа по оценке степени ущерба в поселке, кроме того губернатор пообещал, что власти помогут всем мирным жителям, чье хозяйство пострадало.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пограничное село Гордеевка в Курской области было обстрелянно со стороны ВСУ, однако огневая точка была оперативно найдена и ликвидирована, а в Брянской области был сбит украинский беспилотник, пытавшийся нанести удар по селу Случевск Погарского района.