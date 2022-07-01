Щелкнул по носу: Путин проучил Запад одним указом

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Указом о специальных экономических мерах в отношении месторождений «Сахалина-2» президент России Владимир Путин поставил ряд компаний в неловкое положение.

Проучил Запад решением о специальных экономических мерах в отношении месторождений «Сахалина-2» президент России Владимир Путин. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Накануне глава государства подписал указ, по которому оператор проекта — Sakhalin Energy, что является совместным предприятием «Газпрома», Shell, Mitsui и Mitsubishi заменят новым юрлицом. Имущество компании перейдет России.

Британское издание Financial Times отметило, что документ стал предупреждением для производителей энергоносителей, что пытаются продать активы.

По мнению обозревателей, Москве не нужно, чтобы Shell оставалась призрачным акционером, не генерирующим прибыль. Они считают, что решение в меньшей степени направлено на инвесторов из Японии, которые суммарно владеют 22% акций.

Ситуация осложняется для Shell тем, что она не сможет продать свою долю китайцам. Британской British Petroleum и французской Total Energies есть над чем подумать, поскольку они инвестировали в проекты российских газовых месторождений.

Россия начала спецоперацию по защите Донбасса в конце февраля. В ответ на действия РФ страны Запада и ЕС стали вводить антироссийские санкции.

Владимир Путин отмечал, что политика Запада по сдерживанию России направлена на ухудшение жизни миллионов людей и способна нанести ущерб мировой экономике.

Ранее 5-tv.ru писал о заявлении Владимира Путина по поводу циничности Запада.