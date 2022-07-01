«Начинаю вспоминать былые увлечения»: Лобода намекнула на выход новых песен

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

Певица поделилась фотографией в образе рок-звезды, возможно, этим она ознаменовала выход из эмоционально-подавленного состояния.

Самопровозглашенная суперзвезда Светлана Лобода порадовала поклонников новым фото. Певица разместила в соцсетях фото в образе рок-звезды. В руках гитара, на теле кружевной прозрачный бюстгальтер.

Insragram * / lobodaofficial/

Возможно, таким способом Лобода продемонстрировала фанатам, что оправилась от эмоционального потрясения в связи с начавшейся военной спецоперацией. И теперь готова вернуться к творчеству и музыкальной деятельности.

«Начинаю вспоминать былые увлечения, которые приносили радость», — подписала публикацию звезда.

После начала спецоперации Лобода поддержала свою родину — Украину и негативно высказалась против политических решений России из-за чего получила обратную негативную реакцию в свою сторону и осуждение. Однако не все соотечественники певицы поверили в искренность ее слов, и она «получила» также с украинской стороны. Певица не скрывала, что некоторое время находилась в подавленном состоянии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лобода какое-то время не вела аккаунт в соцсети, а затем решила рассказать аудитории о падении популярности: она потеряла 400 тысяч подписчиков. Уход аудитории связан с осуждением звездой спецоперации на Украине.

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